Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют - РИА Новости, 28.10.2025
00:33 28.10.2025
Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют
Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют - РИА Новости, 28.10.2025
Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют
Вертолетный парк армейской авиации ВКС России активно обновляется, поставляются современные ударные и транспортные машины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
россия
2025
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ
Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют

В ВКС поставляют современные ударные и транспортные вертолеты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вертолетный парк армейской авиации ВКС России активно обновляется, поставляются современные ударные и транспортные машины, сообщили в Минобороны РФ.
День армейской авиации отмечается в России 28 октября.
"В настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НИ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на вооружении армейской авиации стоят современные высокомобильные авиационные комплексы, выступающие как средство авиационной поддержки общевойсковых формирований, а также решающие задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.
БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШ
 
 
