Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют

Отмечается, что сейчас на вооружении армейской авиации стоят современные высокомобильные авиационные комплексы, выступающие как средство авиационной поддержки общевойсковых формирований, а также решающие задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.