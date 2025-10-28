Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:40 28.10.2025 (обновлено: 16:11 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/vizy-2051207216.html
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз - РИА Новости, 28.10.2025
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:40:00+03:00
2025-10-28T16:11:00+03:00
туризм
в мире
россия
мьянма
минск
сергей лавров
новости - туризм
янгон (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051223490_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_f2175e0fd3d0c7e036cb74bf7cb86e90.jpg
https://ria.ru/20250304/rossiya-2003070575.html
россия
мьянма
минск
янгон (город)
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051223490_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_e0d837cd21af27cfa1643b1b0157176c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мьянма, минск, сергей лавров, новости - туризм, янгон (город), новосибирск
Туризм, В мире, Россия, Мьянма, Минск, Сергей Лавров, Новости - Туризм, Янгон (город), Новосибирск
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Мьянма договорились о взаимной отмене виз

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Тан Свей
Сергей Лавров и Тан Свей - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Тан Свей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под договором поставили главы МИД Сергей Лавров и Тан Свей на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Также министры подписали план консультаций между ведомствами на 2025-2027 годы.
В сентябре 2023-го Россия и Мьянма запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелеты осуществлялись по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Рейсы остановили в этом году.
Как сообщал агентству исполнительный директор Российско-Мьянманского делового совета Дмитрий Петровский, авиасообщение планируют возобновить и продлить маршрут до Москвы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма
4 марта, 21:05
 
ТуризмВ миреРоссияМьянмаМинскСергей ЛавровНовости - ТуризмЯнгон (город)Новосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала