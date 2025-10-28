https://ria.ru/20251028/vengriya-2051296456.html
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе - РИА Новости, 28.10.2025
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:38:00+03:00
2025-10-28T18:38:00+03:00
2025-10-28T18:38:00+03:00
в мире
восточная европа
белоруссия
венгрия
максим рыженков
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_0:125:3212:1931_1920x0_80_0_0_ef3029879137a570f47f4845ab59da59.jpg
https://ria.ru/20251028/energiya-2051216817.html
https://ria.ru/20251028/bezopasnost-2051294097.html
восточная европа
белоруссия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_c90a52b0de9b71cb3b70d2d32c18158b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, восточная европа, белоруссия, венгрия, максим рыженков, петер сийярто
В мире, Восточная Европа, Белоруссия, Венгрия, Максим Рыженков, Петер Сийярто
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе
Рыженков обсудил с Сийярто вызовы в Восточной Европе и пути их решения