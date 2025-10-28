Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего урегулирования, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.