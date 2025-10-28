Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе - РИА Новости, 28.10.2025
18:38 28.10.2025
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе - РИА Новости, 28.10.2025
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
восточная европа
белоруссия
венгрия
максим рыженков
петер сийярто
восточная европа
белоруссия
венгрия
в мире, восточная европа, белоруссия, венгрия, максим рыженков, петер сийярто
В мире, Восточная Европа, Белоруссия, Венгрия, Максим Рыженков, Петер Сийярто
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили вызовы и угрозы в Восточной Европе

Рыженков обсудил с Сийярто вызовы в Восточной Европе и пути их решения

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вызовы и угрозы в Восточной Европе, а также пути их скорейшего урегулирования, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Стороны обсудили проблему существующих вызовов и угроз в регионе Восточной Европы, а также пути их скорейшего урегулирования", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, во время переговоров 28 октября с руководителем венгерского дипломатического ведомства стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня.
"Основной темой встречи стал ход реализации решений, достигнутых в ходе 13-го заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшейся в городе Минске 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
В миреВосточная ЕвропаБелоруссияВенгрияМаксим РыженковПетер Сийярто
 
 
