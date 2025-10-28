Сийярто надеется на успех переговоров Орбана и Трампа об энергобезопасности

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что надеется на успех переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа и рассчитывает, что США поймут позицию Венгрии, чья энергобезопасность невозможна без РФ.
"Наша энергетическая безопасность основана на нашем честном и надежном энергетическом сотрудничестве с Россией. Наш исторический опыт показывает, что это сотрудничество всегда было надежным и эффективным. Поэтому мы надеемся, что наша энергетическая безопасность не будет нарушена. Надеемся, что разговор между моим премьер-министром и президентом США во второй половине следующей недели также будет успешным с этой точки зрения", - сказал Сийярто журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, венгерская сторона "очень подробно расскажет о нашей ситуации с поставками энергоносителей и надеется, что к ней отнесутся с уважением".