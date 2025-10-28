Сийярто надеется на успех переговоров Орбана и Трампа об энергобезопасности

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что надеется на успех переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа и рассчитывает, что США поймут позицию Венгрии, чья энергобезопасность невозможна без РФ.

По его словам, венгерская сторона "очень подробно расскажет о нашей ситуации с поставками энергоносителей и надеется, что к ней отнесутся с уважением".