Венгрия все еще готова предоставить площадку для контактов России и США
14:48 28.10.2025 (обновлено: 15:00 28.10.2025)
Венгрия все еще готова предоставить площадку для контактов России и США
Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Венгерская сторона на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Венгрии Петера Сийярто подтвердила готовность предоставить площадку для контактов России и США, сообщили в МИД России.
"Венгерские партнеры подтвердили готовность предоставить площадку для российско-американских контактов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Встреча министров прошла "на полях" международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщал в минувшее воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
