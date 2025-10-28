https://ria.ru/20251028/vengrija-2051211448.html
Венгрия все еще готова предоставить площадку для контактов России и США
Венгерская сторона на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Венгрии Петера Сийярто подтвердила готовность предоставить площадку для контактов... РИА Новости, 28.10.2025
МИД РФ: Венгрия подтвердила готовность принять встречу Путина и Трампа