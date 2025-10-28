Рейтинг@Mail.ru
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине - РИА Новости, 28.10.2025
06:58 28.10.2025 (обновлено: 11:17 28.10.2025)
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине
Венгрия намерена вместе с Чехией и Словакией создать в Евросоюзе скептически настроенный к Украине блок, пишет Politico со ссылкой на политического директора... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, андрей бабиш, роберт фицо, евросоюз, politico
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Роберт Фицо, Евросоюз, Politico
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Венгрия намерена вместе с Чехией и Словакией создать в Евросоюзе скептически настроенный к Украине блок, пишет Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
"Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
27 октября, 19:42
По словам советника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется до декабрьского саммита ЕС согласовать позиции по Украине с лидером чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким коллегой Робертом Фицо.
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против отправки оружия на Украину и санкций в отношении российских энергоносителей. В марте 2022 года парламент республики запретил поставлять Киеву оружие со своей территории. В Будапеште объяснили это тем, что подобные действия поставят под угрозу Закарпатье, где живут этнические венгры. Власти страны не раз подчеркивали, что выступают за скорейшее начало мирных переговоров.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
15 мая, 15:53
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияВиктор ОрбанАндрей БабишРоберт ФицоЕвросоюзPolitico
 
 
