Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Венгрия намерена вместе с Чехией и Словакией создать в Евросоюзе скептически настроенный к Украине блок, пишет Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
По словам советника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется до декабрьского саммита ЕС согласовать позиции по Украине с лидером чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким коллегой Робертом Фицо.
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против отправки оружия на Украину и санкций в отношении российских энергоносителей. В марте 2022 года парламент республики запретил поставлять Киеву оружие со своей территории. В Будапеште объяснили это тем, что подобные действия поставят под угрозу Закарпатье, где живут этнические венгры. Власти страны не раз подчеркивали, что выступают за скорейшее начало мирных переговоров.