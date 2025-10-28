ЦРУ готовило провокацию в водах Венесуэлы, заявил Мадуро

МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Провокация в водах Венесуэлы, которую ЦРУ готовило в районе Тринидада и Тобаго, заключалась в подрыве одного из собственных кораблей с целью создания повода для военного конфликта, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы Провокация в водах Венесуэлы, которую ЦРУ готовило в районе Тринидада и Тобаго, заключалась в подрыве одного из собственных кораблей с целью создания повода для военного конфликта, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"

"Между субботним вечером и воскресным утром были проведены задержания группы наемников, которая, возможно, была подготовлена и финансировалась ЦРУ . Все это позволило нам раскрыть план провокации - самоподрыва, который ЦРУ собиралось устроить против собственных военных кораблей, размещенных у берегов Венесуэлы в районе Тринидада и Тобаго", - сказал Мадуро

По словам президента, доказательства того, что США пытаются спровоцировать вооруженный конфликт, были переданы правительству Тринидада и Тобаго , которое в эти дни проводит военные учения. В Каракасе утверждают, что учения проходят "под координацией, финансированием и контролем Южного командования Соединенных Штатов".

"Вчера мы сообщили об этом правительству Тринидада и Тобаго. Правительство публично признало, что получило информацию. Они знают, что она правдива", - добавил Мадуро.

Политик сравнил предполагаемую операцию США с провокациями, использованными как предлог для войн с Кубой Вьетнамом . По его словам, на востоке Венесуэлы в этой связи прошли массовые акции протеста против действий правительства Тринидада и Тобаго и американского ЦРУ.

"Вот то, что планировалось с этим кораблем в районе Тринидада и Тобаго, где, к сожалению, премьер-министр выступает пособницей войны из-за своих личных, физических, ментальных и моральных слабостей", - сказал глава государства.

Мадуро напомнил, что правительство США признало задействование ЦРУ для операций в Венесуэле, и сообщил, что его правительству удалось предотвратить уже три теракта.

"Первый был, когда они пытались устроить взрыв на Площади победы СССР над фашизмом, прямо там, на Площади Венесуэлы, в семейное воскресенье. Второй - когда они пытались, также в воскресенье, заложить взрывное устройство, чтобы атаковать здание, которое было посольством Соединенных Штатов в Венесуэле, принадлежащее Соединенным Штатам. Мы его обезвредили. А теперь эта операция", - сказал президент Венесуэлы.

Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".

В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.