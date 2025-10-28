Рейтинг@Mail.ru
Ведяхин: ИИ меняет правила ведения бизнеса и создаст компании нового типа - РИА Новости, 28.10.2025
18:05 28.10.2025
Ведяхин: ИИ меняет правила ведения бизнеса и создаст компании нового типа
Ведяхин: ИИ меняет правила ведения бизнеса и создаст компании нового типа - РИА Новости, 28.10.2025
Ведяхин: ИИ меняет правила ведения бизнеса и создаст компании нового типа
Новости
экономика, сбербанк россии, финтех, искусственный интеллект (ии)
Ведяхин: ИИ меняет правила ведения бизнеса и создаст компании нового типа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект меняет правила ведения бизнеса и приводит к рождению организаций нового типа - "компаний-пионеров", которые будут строить свою работу на основе ИИ-агентов, пишет в своей колонке в газете "Ведомости" первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Со ссылкой на ежегодное исследование Work Trend Index, в котором компания Microsoft анализирует изменения на рынке труда и влияние ИИ на рабочие процессы, он описывает три этапа эволюции компаний, в которых руководители тесно сотрудничают с ИИ-помощниками.
На первом этапе ИИ выступает в роли помощника, который избавляет сотрудников от рутинного труда, а компаниям позволяет оптимизировать число работников, ускорить работу и увеличить выручку. На следующем компания-"пионер" внедряет ИИ-агентов или "цифровых коллег" для выполнения конкретных задач под руководством человека, который оценивает результаты этой работы и принимает решения. "Наконец, на третьем этапе формирования компаний нового типа ИИ-агенты начнут управлять всеми бизнес-процессами и технологическими системами, при этом направление развития компании по-прежнему будут задавать люди", - пишет Ведяхин.
В качестве примера он приводит исследования работы корпоративных команд, дополненных ИИ, проведенные Университетом Цинхуа в Пекине и Гарвардской школой бизнеса. Они, в частности, показали, что "одиночки", работающие с ИИ, достигли результатов, сопоставимых с результатами команд, работающих без ИИ.
"Для меня очевидно: бизнесу необходимо смещать фокус с увеличения численности штата на его эффективность. Ключевой метрикой при этом подходе становится выручка на одного сотрудника, что меняет подход к формированию команд, распределению ресурсов и оценке эффективности труда. Кроме того, это наглядно демонстрирует, насколько необходимо обучение новым навыкам в эпоху ИИ", - делает вывод Ведяхин.
Он предположил, что в недалеком будущем в штате компаний-пионеров появятся виртуальные ИИ-сотрудники, а менеджеры будут управлять командами, в которых будут успешно взаимодействовать люди и их ИИ-коллеги.
Как отмечает топ-менеджер Сбербанка, многие российские компании имеют все шансы войти в число таких "пионеров". Согласно исследованиям, около 70% компаний уже используют ИИ для освобождения сотрудников от рутины и повышения эффективности работы. Например, Сбербанк с начала 2025 года использует мультиагентские системы на базе ИИ. Это, в частности, привело к сокращению "в разы" времени принятия решений сократилось в разы при росте точности в таких областях, как анализ кредитных заявок, мониторинг рыночных рисков и предикативный анализ. В клиентском сервисе такие системы дали возможность обрабатывать колоссальные объемы входящих запросов, персонализируя ответы.
Тренды внедрения новой технологии в Сбербанке отследили по характеру 12 миллионов вакансий, размещенных предприятиями за последний год.
"Спрос на Gen-AI-навыки быстро растет. Доля вакансий, которые требуют навыки работы с этими технологиями, в сфере IT удвоилась за год. Интересно, что за пределами IT-сферы такие навыки, как умение работать с GigaChart, ChatGPT или Kandinsky требуются в три раза чаще. Это требование становится все более стандартным к навыкам менеджеров маркетплейсов, специалистов в области маркетинга и связей с общественностью", - отмечает, в частности, Ведяхин.
Что касается управленцев, то им также понадобятся новые компетенции. Во-первых – "AI-грамотность", то есть понимание, что может и чего не может ИИ, как он работает и как интерпретировать его выводы. Вторая компетенция - умение проектировать живые, гибкие рабочие процессы, где часть задач делегирована AI-агентам, а за человеком остаются критически важные функции. Наконец, это "антихрупкое" лидерство, способность использовать перемены как источник роста для компании, поощрять эксперименты с ИИ, заключает Ведяхин.
