Украинские политики готовы раздавать землю иностранцам ради пиара
В Раде призывают активнее привлекать наемников, а им положено по 1,5 га земли
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские политики продолжают пиариться на бессмысленных инициативах против принудительной мобилизации: в Раде звучат предложения активнее привлекать наемников, которым по украинскому законодательству положено выделять по 1,5 гектара земли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжающуюся на Украине принудительную мобилизацию не критиковал только ленивый. Многие политики прекрасно осознают, как их потенциальный электорат относится к "бусификации", и на этом фоне выдумывают новые методы пиара", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предложившего заменить мобилизованных украинцев иностранными наемниками.
"В своих соцсетях он похвастался тем, что лично завербовал целых пять перуанских наемников в ВСУ. В этом депутат видит выход из сложившейся ситуации с дезертирами, которые в большинстве своем были мобилизованы против своей воли. По его мнению, это реальная альтернатива мобилизации, так как привлечение мотивированных иностранцев обходится Украине дешевле, чем подготовка граждан без мотивации", - сказал он.
Представитель силовых структур напомнил, что по законам Украины каждому наемнику ВСУ положено 1,5 гектара украинской земли в личное пользование.
"Пусть теперь он посчитает, какое количество украинской земли будет принадлежать различному сброду из разных уголков мира, если закрывать ими потребности фронта", - отметил собеседник агентства.