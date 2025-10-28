Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
21:17 28.10.2025
На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ
На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ
Шоколад с настоящими личинками появился в продаже в магазинах Киева и Львова, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 28.10.2025
в мире, киев, львов
В мире, Киев, Львов
На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ

На Украине начали продавать шоколад с настоящими хрустящими личинками

Белый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Шоколад с настоящими личинками появился в продаже в магазинах Киева и Львова, сообщает украинское издание "Телеграф".
"В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой - настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название - "Жуколад". Купить такой необычный батончик можно во Львове и Киеве с 28 октября в сети магазинов "Аврора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что стоимость шоколада составляет 49 гривен (чуть более 1 доллара).
Мнения украинцев относительно этого шоколада сразу разделились. Одни пользователи соцсетей отметили, что такой шоколад — это интересный замысел, и они хотели бы попробовать, а у других, наоборот, такая начинка вызывает отвращение.
Женщина покупает продукты на рынке в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Украине резко подорожали продукты
14 октября, 13:50
 
В миреКиевЛьвов
 
 
