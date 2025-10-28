На Украине начали продавать шоколад с личинками, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Шоколад с настоящими личинками появился в продаже в магазинах Киева и Львова, сообщает украинское издание "Телеграф".

Мнения украинцев относительно этого шоколада сразу разделились. Одни пользователи соцсетей отметили, что такой шоколад — это интересный замысел, и они хотели бы попробовать, а у других, наоборот, такая начинка вызывает отвращение.