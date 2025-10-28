https://ria.ru/20251028/ukraina-2051117576.html
В Раде призвали увеличить численность сотрудников военкоматов
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко на фоне нехватки личного состава в ВСУ заявил, что численность сотрудников военкоматов нужно увеличить для продолжения... РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко на фоне нехватки личного состава в ВСУ заявил, что численность сотрудников военкоматов нужно увеличить для продолжения мобилизации.
"Мобилизация как шла, так и будет. Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК (военкоматов – ред.), а это следует делать благодаря демобилизованным", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Главред".
Он также отметил, что в случае объединения приложения для военнообязанных "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей, повесток будут выписывать больше.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.