В Раде призвали увеличить численность сотрудников военкоматов

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко на фоне нехватки личного состава в ВСУ заявил, что численность сотрудников военкоматов нужно увеличить для продолжения мобилизации.

"Мобилизация как шла, так и будет. Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК (военкоматов – ред.), а это следует делать благодаря демобилизованным", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Главред".

Он также отметил, что в случае объединения приложения для военнообязанных "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей, повесток будут выписывать больше.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.