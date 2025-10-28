Рейтинг@Mail.ru
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 28.10.2025
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
Бывший командир националистического батальона "Азов"* Владимир Фокин прибыл командовать 125-й бригадой ВСУ в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 28.10.2025
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ

Экс-командующий батальоном "Азов" Фокин будет командовать 125-й бригадой ВСУ

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший командир националистического батальона "Азов"* Владимир Фокин прибыл командовать 125-й бригадой ВСУ в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьков прибыл новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин. Ранее он командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов"*, - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
27 октября, 21:27
По его словам, подразделения 125-й бригады выполняли задачи на сумском и запорожском направлениях.
"Вероятно, прибытие Фокина связано с возможной переброской подразделений бригады на харьковское направление", - добавил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
