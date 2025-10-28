https://ria.ru/20251028/ukraina-2051084617.html
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
Бывший командир националистического батальона "Азов"* Владимир Фокин прибыл командовать 125-й бригадой ВСУ в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 28.10.2025
