Рейтинг@Mail.ru
Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051067743.html
Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ
Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ
Коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко, работает над ослаблением позиций Владимира Зеленского,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T01:35:00+03:00
2025-10-28T01:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009036371_0:0:5777:3250_1920x0_80_0_0_9ec77f234e6b52771cd29df6f99ca0d4.jpg
https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2051050598.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009035736_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_12878fa3674a07198182cf69ece4e172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ

"Страна.ua": оппозиция пытается работает над ослаблением позиций Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко, работает над ослаблением позиций Владимира Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Цель "антизеленской коалиции", в которую помимо грантовых активистов входят близкие к ним СМИ и политики, а также экс-президент Петр Порошенко и ряд других оппозиционеров, как мы уже писали, - ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином с последующим формированием так называемого "правительства национального единства", - пишет издание.
Отмечается, что противники Зеленского работает в направлении ослабления позиций Зеленского не только через тему коррупции, но также использует сложную ситуацию в ВСУ и на линии фронта, что, по мнению издания, "для Зеленского потенциально еще более опасно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала