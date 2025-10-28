Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко, работает над ослаблением позиций Владимира Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Цель "антизеленской коалиции", в которую помимо грантовых активистов входят близкие к ним СМИ и политики, а также экс-президент Петр Порошенко и ряд других оппозиционеров, как мы уже писали, - ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином с последующим формированием так называемого "правительства национального единства", - пишет издание.
Отмечается, что противники Зеленского работает в направлении ослабления позиций Зеленского не только через тему коррупции, но также использует сложную ситуацию в ВСУ и на линии фронта, что, по мнению издания, "для Зеленского потенциально еще более опасно".