Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко, работает над ослаблением позиций Владимира Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией, пишет украинское издание "Страна.ua".