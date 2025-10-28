Рейтинг@Mail.ru
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/uitaker-2051343067.html
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву
Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на 2 миллиарда долларов с целью передачи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:40:00+03:00
2025-10-28T23:40:00+03:00
в мире
европа
нато
украина
сша
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251028/uitaker-2051341792.html
европа
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, нато, украина, сша, россия, сергей лавров
В мире, Европа, НАТО, Украина, США, Россия, Сергей Лавров
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву

Уитакер: США могут в ближайшие месяцы продать Европе оружие для передачи Киеву

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на 2 миллиарда долларов с целью передачи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще 2 миллиарда долларов. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро", - сказал Уитакер Bloomberg, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для последующей передачи Украине.
Уитакер также предположил, что в следующем году США через европейские страны поставят Украине оружия на сумму от 15 до 16 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Вчера, 23:26
 
В миреЕвропаНАТОУкраинаСШАРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала