США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву
Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на 2 миллиарда долларов с целью передачи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 28.10.2025
США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву
Уитакер: США могут в ближайшие месяцы продать Европе оружие для передачи Киеву