28.10.2025
23:32 28.10.2025
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что провел сегодня встречу с главой ЦРУ с целью обсуждения альтернативных санкциям опций влияния на Россию. РИА Новости, 28.10.2025
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию

Постпред США при НАТО Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию

Центральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что провел сегодня встречу с главой ЦРУ с целью обсуждения альтернативных санкциям опций влияния на Россию.
"У президента (Дональда -ред.) Трампа все карты на руках. Это лишь одна карта (санкции против российской нефти - ред.), которую он разыгрывает. Их гораздо больше. Сегодня я был с директором ЦРУ (Джоном – ред.) Рэтклиффом здесь, в Брюсселе, и мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и президент Трамп будет использовать их по мере необходимости", - заявил он телеканалу Блумберг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
