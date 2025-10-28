https://ria.ru/20251028/uitaker-2051342382.html
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию - РИА Новости, 28.10.2025
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что провел сегодня встречу с главой ЦРУ с целью обсуждения альтернативных санкциям опций влияния на Россию. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:32:00+03:00
2025-10-28T23:32:00+03:00
2025-10-28T23:32:00+03:00
в мире
сша
россия
брюссель
центральное разведывательное управление (цру)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
https://ria.ru/20251028/uitaker-2051341792.html
сша
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, брюссель, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Россия, Брюссель, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
Постпред США при НАТО Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию