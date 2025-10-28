https://ria.ru/20251028/uitaker-2051341792.html
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Трамп продолжает изучать вопрос того, стоит ли поставлять ракеты Tomahawk Киеву или дальнобойное оружие смогут предоставить другие страны, заявил постпред США... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:26:00+03:00
2025-10-28T23:26:00+03:00
2025-10-28T23:26:00+03:00
в мире
киев
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2051054641.html
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, нато
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Уитакер: Трамп продолжает изучать вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву