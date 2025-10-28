Рейтинг@Mail.ru
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
23:26 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/uitaker-2051341792.html
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву - РИА Новости, 28.10.2025
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву
Трамп продолжает изучать вопрос того, стоит ли поставлять ракеты Tomahawk Киеву или дальнобойное оружие смогут предоставить другие страны, заявил постпред США... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, киев, сша, нато
В мире, Киев, США, НАТО
Уитакер: Трамп все еще изучает вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву

Уитакер: Трамп продолжает изучать вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Трамп продолжает изучать вопрос того, стоит ли поставлять ракеты Tomahawk Киеву или дальнобойное оружие смогут предоставить другие страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы ли Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары", - заявил он телеканалу Блумберг.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине
27 октября, 22:32
 
В миреКиевСШАНАТО
 
 
