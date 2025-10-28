Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки
Наука
Наука
 
13:37 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/uchenye-2051174738.html
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки - РИА Новости, 28.10.2025
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки
Ученые Сеченовского университета предложили новый взгляд на классификацию рака почки с помощью искусственного интеллекта, благодаря этому можно количественно... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:37:00+03:00
2025-10-28T13:37:00+03:00
наука
россия
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fcab002eddb204687f2532f8d0afadee.jpg
https://ria.ru/20250807/uchenye-2033937963.html
https://ria.ru/20250821/test-2036837497.html
https://ria.ru/20250916/rossija-2042266521.html
россия
россия, общество, здоровье - общество
Наука, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки

Российские ученые разработали алгоритм оценки рака почки с помощью ИИ

© Fotolia / 18percentgreyЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Fotolia / 18percentgrey
Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета предложили новый взгляд на классификацию рака почки с помощью искусственного интеллекта, благодаря этому можно количественно оценивать степень злокачественности данного вида онкологии, сообщили в пресс-службе вуза.
Как уточнили в пресс-службе, сегодня при оценке злокачественности светлоклеточной почечно-клеточной карциномы почки патологоанатомы используют международную классификацию ВОЗ/ISUP, где оценка ведётся "на глаз", то есть по выраженности ядрышек в клетках и их относительном количестве в ткани опухоли. Однако даже опытные специалисты нередко расходятся в оценках: границы между степенями злокачественности не всегда очевидны.
"Учёные Сеченовского университета совместно с коллегами из ПАО "Вымпелком" и других научных центров разработали основанное на технологии компьютерного зрения ПО, которое автоматически выделяет и классифицирует каждую клетку на гистологическом срезе. Эта технология изначально создавалась для облегчения рутинной работы патологов, но в ходе исследования привела к фундаментальному открытию", - рассказали в пресс-службе.
Алгоритм был обучен на более чем 200 тысячах клеток и способен различать степени злокачественности с высокой точностью, пояснили в учебном заведении. Он не только воспроизводит экспертную оценку, но и выявляет скрытые закономерности между составом опухоли и прогнозом выживаемости пациентов.
«
"Детальный анализ более 50 тысяч клеток из 144 образцов опухолей показал: если в ткани более ~11% клеток имеют выраженные ядрышки (признак высокой агрессивности), прогноз резко ухудшается - средняя выживаемость таких пациентов составляет всего 2,2 года. При низкой доле таких клеток выживаемость превышает шесть лет, даже если формально опухоль отнесена к той же градации", - пояснили в вузе.
На основе этих данных ученые выделили четыре устойчивых морфологических паттерна строения опухоли, каждый со своим прогнозом, уточнили в пресс-службе. Например, "ядрышковый" тип (много агрессивных клеток, мало других) оказался самым опасным, "дистрофический" содержал в себе малое количество всех клеток, что связано с выраженными некротическими процессами в опухоли и плохим прогнозом, а "мономорфный" паттерн оказался самым благоприятным.
Отмечается, что паттерны не всегда совпадают с официальной градацией, это объясняет, почему у пациентов с одинаковым диагнозом исходы могут сильно различаться.
"Результаты нашего исследования указывают на то, что рассчитанные с помощью ИИ количественные метрики позволят с большей уверенностью отнести случай к одной или другой ядрышковой градации. Вместо субъективной оценки "много" или "мало" ядрышек врач получит конкретное значение - например, 15%. Это объективный, воспроизводимый параметр, который можно использовать для персонализированного прогноза и выбора терапии", - пояснил руководитель лаборатории цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин.
Разработанная модель уже интегрирована в ПО для цифрового анализа гистологических срезов опухолей. Она прошла пилотное тестирование в патологоанатомическом отделении и готова к использованию в реальной клинической практике, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
О результатах исследования ученые рассказали в статье, опубликованной в международном научном журнале Cancer Medicine.
Наука Россия Общество Здоровье - Общество
 
 
