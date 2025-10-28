Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы будем готовы еще в этом году, еще в ноябре к открытию двух пунктов пропуска – в Бобровниках и в Кузнице", - сказал Туск

Он пояснил, что пункт пропуска Кузница до конца года будет открыт только для легковых автомобилей.

"Если речь идет о Бобровниках, то там нет логистических проблем, а если речь идет о Кузнице, то там еще не до конца готово покрытие. До конца года это (открытие пункта пропуска – ред.) будет касаться автомобилей весом до 3,5 тонн", - сказал Туск.

При этом он отметил, что пункт пропуска "Половцы" будет закрыт до тех пор, пока в его районе будет расположен военный лагерь солдат, переданных Пограничной страже для усиления охраны границы.

При этом он заявил, что немедленно закроет границу, если этого потребуют интересы безопасности Польши

"Граница с Белоруссией является одной из самых охраняемых в Европе . Благодаря этому мы можем позволить себе определенный риск, связанный с открытием пунктов пропуска. Это сделано на пробу. Если окажется, что по причинам безопасности нужно будет закрыть границу, то я не буду колебаться ни минуты", - сказал премьер.