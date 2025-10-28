Рейтинг@Mail.ru
Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре
17:28 28.10.2025
Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре
Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре - РИА Новости, 28.10.2025
Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре
Польша в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 28.10.2025
Польша откроет два пункта пропуска с Белоруссией в ноябре

Туск: Польша будет готова открыть 2 пункта пропуска с Белоруссией в ноябре

© РИА Новости / Виктор Толочко
Заградительные сооружения на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы будем готовы еще в этом году, еще в ноябре к открытию двух пунктов пропуска – в Бобровниках и в Кузнице", - сказал Туск.
Туск назвал преимущество России перед Западом
26 октября, 16:55
Туск назвал преимущество России перед Западом
26 октября, 16:55
Он пояснил, что пункт пропуска Кузница до конца года будет открыт только для легковых автомобилей.
"Если речь идет о Бобровниках, то там нет логистических проблем, а если речь идет о Кузнице, то там еще не до конца готово покрытие. До конца года это (открытие пункта пропуска – ред.) будет касаться автомобилей весом до 3,5 тонн", - сказал Туск.
При этом он отметил, что пункт пропуска "Половцы" будет закрыт до тех пор, пока в его районе будет расположен военный лагерь солдат, переданных Пограничной страже для усиления охраны границы.
При этом он заявил, что немедленно закроет границу, если этого потребуют интересы безопасности Польши.
"Граница с Белоруссией является одной из самых охраняемых в Европе. Благодаря этому мы можем позволить себе определенный риск, связанный с открытием пунктов пропуска. Это сделано на пробу. Если окажется, что по причинам безопасности нужно будет закрыть границу, то я не буду колебаться ни минуты", - сказал премьер.
В настоящее время между Польшей и Белоруссией действует лишь один пункт пропуска "Брест-Тересполь". Последним был закрыт пункт пропуска в Бобровниках – это случилось 9 февраля 2023 года после того, как в Белоруссии к лишению свободы приговорили журналиста, активиста Союза поляков Анджея Почобута. В ноябре 2021 года из-за миграционного кризиса на границе был закрыт соседний автомобильный переход в Кузнице.
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
27 октября, 12:00
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
27 октября, 12:00
 
