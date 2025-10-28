МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия

АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия, призвал соблюдать договоренности.
"Израильские атаки на сектор Газа являются явным нарушением перемирия. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате этих атак. Мы вновь подчеркиваем, что полное соблюдение перемирия имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и обеспечения региональной безопасности", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Турция будет и впредь солидарна с народом Палестины и продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в заявлении.
Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.
Палестинский телеканал "Аль-Акса", со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.