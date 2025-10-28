Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/turtsiya-2051343428.html
МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия
МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия - РИА Новости, 28.10.2025
МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия
МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия, призвал соблюдать договоренности. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:44:00+03:00
2025-10-28T23:44:00+03:00
в мире
израиль
турция
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928080_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_8577d525bf5f758efe018f03089ff3da.jpg
https://ria.ru/20251028/vens-2051340389.html
https://ria.ru/20251028/gaza-2051343242.html
израиль
турция
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928080_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b84c67e55ceab935afc976a09546a901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Турция, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
МИД Турции назвал атаки на Газу нарушением перемирия

МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия, призвал соблюдать договоренности.
"Израильские атаки на сектор Газа являются явным нарушением перемирия. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате этих атак. Мы вновь подчеркиваем, что полное соблюдение перемирия имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и обеспечения региональной безопасности", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Вэнс заявил, что прекращение огня в секторе Газа остается в силе
Вчера, 23:10
МИД Турции призвал Израиль соблюдать "перемирие и воздерживаться от действий, подрывающих мир и стабильность".
"Турция будет и впредь солидарна с народом Палестины и продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в заявлении.
Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.
Палестинский телеканал "Аль-Акса", со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти
Вчера, 23:42
 
В миреИзраильТурцияПалестинаБиньямин НетаньяхуХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала