Рейтинг@Mail.ru
Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:29 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/turizm-2051107138.html
Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области
Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области - РИА Новости, 28.10.2025
Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил рекордный рост туристического потока в регионе: только с мая по август Оренбуржье посетили 569 тысяч... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:29:00+03:00
2025-10-28T10:29:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
соль-илецк
новотроицк
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074907_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_532cf573b6dea7454d13e26e332d108d.jpg
https://ria.ru/20250925/rzhd-2044279903.html
соль-илецк
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074907_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_9e061b4006ccebe54f5dbccbcc3141a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений солнцев, соль-илецк, новотроицк, туризм
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Соль-Илецк, Новотроицк, Туризм
Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области

Евгений Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области

© РИА Новости / Евгений БиятовНабережная реки Урал в Оренбурге
Набережная реки Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Набережная реки Урал в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил рекордный рост туристического потока в регионе: только с мая по август Оренбуржье посетили 569 тысяч человек, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года.
"Лето прошло, и у нас рекордные результаты турпотока. С мая по август Оренбургскую область посетили 569 тысяч человек, это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В гостиницах, гостевых домах, санаториях, глэмпингах было размещено 238,7 тысячи человек. Здесь рост – 32,1%",- сообщил губернатор региона в своём Telegram-канале.
Евгений Солнцев напомнил, что ставит себе задачу развивать жемчужину Оренбуржья - озёра Соль-Илецка. "Тем более стремиться есть куда как в организации отдыха, так и в развитии инфраструктуры. Есть и повод для радости – это рост количества посетителей. В сезоне 2025 года на курорте "Солёные озёра" отдохнули и оздоровились 1,6 миллиона туристов. В прошлом году эта цифра была меньше на 400 тысяч! Значит, движемся в правильном направлении",- добавил руководитель Оренбургской области.
Он добавил, что туристический сезон прошёл успешно во многом благодаря участию Оренбуржья в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Регион получил федеральную поддержку в размере 70 миллионов рублей, были реализованы проекты благоустройства, проведены зрелищные мероприятия для жителей и гостей области. Среди инфраструктурных проектов – благоустройство пляжа озера Забой в Новотроицке. Поддержку также получили фестивали "Врата Великой Степи" и "Солёный ветер", гастрофестиваль "Вкусы Оренбуржья", музыкальный – "Музыка в степи" и молодёжный – "Открой Оренбуржье".
"Я, вы – мы все гордимся Оренбуржьем: его просторами, масштабами, местами и людьми! Поэтому должны дальше развивать туристическую отрасль региона. В 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма. А это значит, что будет интересно, комфортно и незабываемо. Ждём в гости в наш тёплый степной край!" - добавил Евгений Солнцев.
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что развитие туристической отрасли остаётся одним из приоритетных направлений региональной экономической политики. "В 2026 году по нацпроекту " Туризм и гостеприимство" в Оренбургскую область будет направлено более 85 миллионов рублей", - следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Солнцев: Оренбуржье и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 г
25 сентября, 13:48
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевСоль-ИлецкНовотроицкТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала