Солнцев отметил рекордный рост летнего туризма в Оренбургской области

УФА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил рекордный рост туристического потока в регионе: только с мая по август Оренбуржье посетили 569 тысяч человек, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года.

"Лето прошло, и у нас рекордные результаты турпотока. С мая по август Оренбургскую область посетили 569 тысяч человек, это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В гостиницах, гостевых домах, санаториях, глэмпингах было размещено 238,7 тысячи человек. Здесь рост – 32,1%",- сообщил губернатор региона в своём Telegram-канале.

Евгений Солнцев напомнил, что ставит себе задачу развивать жемчужину Оренбуржья - озёра Соль-Илецка. "Тем более стремиться есть куда как в организации отдыха, так и в развитии инфраструктуры. Есть и повод для радости – это рост количества посетителей. В сезоне 2025 года на курорте "Солёные озёра" отдохнули и оздоровились 1,6 миллиона туристов. В прошлом году эта цифра была меньше на 400 тысяч! Значит, движемся в правильном направлении",- добавил руководитель Оренбургской области.

Он добавил, что туристический сезон прошёл успешно во многом благодаря участию Оренбуржья в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Регион получил федеральную поддержку в размере 70 миллионов рублей, были реализованы проекты благоустройства, проведены зрелищные мероприятия для жителей и гостей области. Среди инфраструктурных проектов – благоустройство пляжа озера Забой в Новотроицке. Поддержку также получили фестивали "Врата Великой Степи" и "Солёный ветер", гастрофестиваль "Вкусы Оренбуржья", музыкальный – "Музыка в степи" и молодёжный – "Открой Оренбуржье".

"Я, вы – мы все гордимся Оренбуржьем: его просторами, масштабами, местами и людьми! Поэтому должны дальше развивать туристическую отрасль региона. В 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма. А это значит, что будет интересно, комфортно и незабываемо. Ждём в гости в наш тёплый степной край!" - добавил Евгений Солнцев.