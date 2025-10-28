https://ria.ru/20251028/tramp-2051318351.html
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна - РИА Новости, 28.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился после кратковременного укрепления на фоне ситуации с шатдауном, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился после кратковременного укрепления на фоне ситуации с шатдауном, сообщает журнал Newsweek
со ссылкой на статистика Нейта Сильвера.
"Рейтинг одобрения Трампа
составляет 43,8%, тогда как не одобряют (его работу – ред.) 53,1%", - пишет журнал.
Издание считает, что падение рейтинга Трампа может быть связано с реакцией избирателей на продолжающийся шатдаун, хотя в первые недели приостановки работы правительства США
его рейтинг повышался.
В то же время Сильвер подчеркивает, что, рейтинг Трампа стабилен, несмотря на более быстрое снижение с момента начала президентского срока по сравнению с экс-президентом Джо Байденом
.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.