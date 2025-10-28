Рейтинг@Mail.ru
17:16 28.10.2025 (обновлено: 17:37 28.10.2025)
Трамп завершил выступление перед военнослужащими США танцем
В мире, США, Дональд Трамп
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил свое выступление перед американскими военнослужащими, трансляцию которого вел Белый дом, танцем под песню Y.M.C.A., которая уже долгое время считается его неофициальным гимном.
В конце речи главы Белого дома в зале включили песню Y.M.C.A., Трамп в белой кепке с надписью USA (США) начал танцевать, а затем, также пританцовывая под музыку, покинул трибуну.
Военнослужащие встретили его выступление аплодисментами, многие начали снимать видео.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
