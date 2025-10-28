Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом

ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как небольшой конфликт.
«
"Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить", — сказал он.
При этом Трамп отметил, что отношения между странами уже долгое время остаются крепкими.
В понедельник хозяин Белого дома прибыл с визитом в Японию. Он встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.
По мнению экспертов, с военной точки зрения эти бомбардировки не были объяснимы, потому что победу над милитаристской Японией в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками. Считается, что Вашингтон преследовал прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения, и обеспечить стратегическое превосходство.