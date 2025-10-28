Рейтинг@Mail.ru
14:56 28.10.2025 (обновлено: 15:47 28.10.2025)
Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как небольшой конфликт. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
дональд трамп
сша
в мире, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), дональд трамп, сша
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Дональд Трамп, США
© AP Photo / Eugene HoshikoПрезидент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как небольшой конфликт.
"Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить", — сказал он.

При этом Трамп отметил, что отношения между странами уже долгое время остаются крепкими.

В понедельник хозяин Белого дома прибыл с визитом в Японию. Он встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
По мнению экспертов, с военной точки зрения эти бомбардировки не были объяснимы, потому что победу над милитаристской Японией в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками. Считается, что Вашингтон преследовал прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения, и обеспечить стратегическое превосходство.
