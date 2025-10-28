В Приморье охотнадзор следит за амурским тигром, выходящим к людям

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Охотнадзор отслеживает ситуацию с краснокнижным амурским тигром, который выходит к населенным пунктам Шкотовского округа Приморья, зверя могут отловить, говорится в сообщении регионального минприроды.

В соцсетях распространились кадры встреч с амурским тигром на дороге неподалеку от населенных пунктов Дунай и Подъяпольское. Хищник не пугается машин и света фар, лежит или бродит у обочины.

"В связи с участившимися случаями выхода амурского тигра вблизи населенного пункта Подъяпольское в администрации Шкотовского муниципального округа состоялось заседание оперативного штаба... По итогам заседания создана маневренная группа для оперативного выезда на места появления тигра и контроля за ситуацией… Рассматривается возможность изъятия данной особи из естественной среды обитания для предотвращения конфликтных ситуаций", - отмечает министерство в своем Telegram-канале.

По данным минприроды, специалисты охотнадзора постоянно следят за ситуацией, в том числе в районе Дуная. Местных жителей министерство просит быть внимательными и соблюдать правила безопасности, о встречах с тигром сообщать в охотнадзор и единую дежурно-диспетчерскую службу Шкотовского округа.