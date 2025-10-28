https://ria.ru/20251028/tennis-2051331266.html
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко попала в одну группу с третьим номером мирового рейтинга американкой Кори Гауфф при жеребьевке итогового турнира... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T21:12:00+03:00
2025-10-28T21:12:00+03:00
2025-10-28T21:12:00+03:00
теннис
спорт
штеффи граф
кори гауфф
арина соболенко
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_ca178721aff2b8558b0fb621df111b6d.jpg
/20251028/medvedev-2051289975.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:756_1920x0_80_0_0_581964c700415f35f3b4eaaa9f620650.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, штеффи граф, кори гауфф, арина соболенко, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Штеффи Граф, Кори Гауфф, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
Соболенко попала в одну группу с Гауфф при жеребьевке итогового турнира WTA