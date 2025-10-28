Рейтинг@Mail.ru
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
21:12 28.10.2025
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
спорт, штеффи граф, кори гауфф, арина соболенко, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Штеффи Граф, Кори Гауфф, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA

Соболенко попала в одну группу с Гауфф при жеребьевке итогового турнира WTA

© US OpenАрина Соболенко
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко попала в одну группу с третьим номером мирового рейтинга американкой Кори Гауфф при жеребьевке итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки из каждой группы.
Соболенко и Гауфф попали в группу Штеффи Граф, где также будут соревноваться американка Джессика Пегула (5-й номер рейтинга) и итальянка Жасмин Паолини (8).
В группу Серены Уильямс попали полька Ига Швентек (2), американка Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (6) из Казахстана и еще одна представительница США Мэдисон Киз (7).
Медведев вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
28 октября, 18:14
 
ТеннисСпортШтеффи ГрафКори ГауффАрина СоболенкоДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
