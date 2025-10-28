Рейтинг@Mail.ru
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/telo-2051281972.html
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца - РИА Новости, 28.10.2025
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил во вторник, что у границы с Латвией обнаружено тело беженца. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:57:00+03:00
2025-10-28T17:57:00+03:00
в мире
белоруссия
латвия
польша
евросоюз
шри-ланка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg
https://ria.ru/20250605/granitsa-2021098885.html
https://ria.ru/20250708/belorussija-2027940087.html
белоруссия
латвия
польша
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_290:123:1548:1066_1920x0_80_0_0_f4d3c82765a29cc926c4d746848a9b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, шри-ланка
В мире, Белоруссия, Латвия, Польша, Евросоюз, Шри-Ланка
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца

Белорусские пограничники нашли у границы с Латвией тело беженца

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил во вторник, что у границы с Латвией обнаружено тело беженца.
"В ночь с 27 на 28 октября белорусские пограничники обнаружили двоих иностранцев. Мужчины находились вблизи латвийской границы. Один из них был мертв", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
5 июня, 14:33
Отмечается, что беженцы являются гражданами Шри-Ланки. Со слов одного из них, их избивали латвийские силовики, сообщили в комитете. В сообщении говорится, что затем, несмотря на погодные условия и изможденное состояние, латвийские военные вывезли иностранцев к белорусской границе и вытолкнули через калитку для животных в пограничном заграждении прямо в реку.
"Еще до прибытия белорусских пограничников к месту происшествия один из беженцев погиб. Возле калитки для животных обнаружена одежда одного из мужчин. Вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "с начала миграционного кризиса, спровоцированного властями Европейского союза, на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией обнаружено 78 трупов беженцев".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
8 июля, 15:46
 
В миреБелоруссияЛатвияПольшаЕвросоюзШри-Ланка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала