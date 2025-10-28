На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил во вторник, что у границы с Латвией обнаружено тело беженца.
"В ночь с 27 на 28 октября белорусские пограничники обнаружили двоих иностранцев. Мужчины находились вблизи латвийской границы. Один из них был мертв", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что беженцы являются гражданами Шри-Ланки. Со слов одного из них, их избивали латвийские силовики, сообщили в комитете. В сообщении говорится, что затем, несмотря на погодные условия и изможденное состояние, латвийские военные вывезли иностранцев к белорусской границе и вытолкнули через калитку для животных в пограничном заграждении прямо в реку.
"Еще до прибытия белорусских пограничников к месту происшествия один из беженцев погиб. Возле калитки для животных обнаружена одежда одного из мужчин. Вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.