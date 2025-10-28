На границе Белоруссии с Латвией нашли тело беженца

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил во вторник, что у границы с Латвией обнаружено тело беженца.

"Еще до прибытия белорусских пограничников к месту происшествия один из беженцев погиб. Возле калитки для животных обнаружена одежда одного из мужчин. Вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.