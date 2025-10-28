Губернатор Смоленской области Анохин пообщался с бойцами СВО

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с бойцами СВО и их близкими в Краснинском муниципальном округе, он обсудил с ними вопросы адаптации, поддержки бойцов и их семей.

"Мы проводим большую работу, направленную на помощь участникам специальной военной операции, и она должна быть эффективной. Это задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", – написал глава региона в своем канале в мессенджере MAX.

Речь зашла о медицинской и социальной реабилитации. Так, работа с бойцами ведется индивидуально при координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Ветеранам специальной военной операции помогают с трудоустройством и обучением.

Также в регионе реализуется образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск".

"Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО. Ее выпускники будут работать на предприятиях и в учреждениях региона, в органах власти. Этот проект — продолжение федерального проекта "Время героев"", – подчеркнул Анохин.

Помимо этого, губернатор встретился с представителями ветеранских организаций.