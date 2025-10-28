Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.