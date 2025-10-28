Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане

МАГАДАН, 28 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры шьют подушки с наполнителем из кедрового стланика для бойцов СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта в Магаданской области.

"Вокруг идеи Народного фронта объединились предприниматели и особенные дети. Впервые целебные подушки с кедровым наполнителем шьют для бойцов специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.