https://ria.ru/20251028/svo-2051145754.html
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане - РИА Новости, 28.10.2025
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
Магаданские волонтеры шьют подушки с наполнителем из кедрового стланика для бойцов СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта в Магаданской области. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:39:00+03:00
2025-10-28T12:39:00+03:00
2025-10-28T12:39:00+03:00
надежные люди
магаданская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251027/svo-2050963855.html
магаданская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия
Надежные люди, Магаданская область, Россия
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
Волонтеры из Магадана шьют подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО
МАГАДАН, 28 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры шьют подушки с наполнителем из кедрового стланика для бойцов СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта в Магаданской области.
"Вокруг идеи Народного фронта объединились предприниматели и особенные дети. Впервые целебные подушки с кедровым наполнителем шьют для бойцов специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
В Народном фронте рассказали, что наполнителем для ароматных подушек служит жмых, поставляемый семейной компанией Александра Васильчука, которая является единственным в России предприятием, производящим продукцию из кедрового стланика. В сообщении отмечается, что из 4-5 сеток шишек выходит полмешка сырья для пошива "таежных" подушек.