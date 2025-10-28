Рейтинг@Mail.ru
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
12:39 28.10.2025
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
Магаданские волонтеры шьют подушки с наполнителем из кедрового стланика для бойцов СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта в Магаданской области.
магаданская область, россия
Надежные люди, Магаданская область, Россия
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане

Волонтеры из Магадана шьют подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО

МАГАДАН, 28 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры шьют подушки с наполнителем из кедрового стланика для бойцов СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта в Магаданской области.
"Вокруг идеи Народного фронта объединились предприниматели и особенные дети. Впервые целебные подушки с кедровым наполнителем шьют для бойцов специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
В Народном фронте рассказали, что наполнителем для ароматных подушек служит жмых, поставляемый семейной компанией Александра Васильчука, которая является единственным в России предприятием, производящим продукцию из кедрового стланика. В сообщении отмечается, что из 4-5 сеток шишек выходит полмешка сырья для пошива "таежных" подушек.
28 тонн питьевой воды отправили сотрудники минприроды Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Около 28 тонн питьевой воды отправили из Иншгушетии в зону СВО
27 октября, 16:09
 
