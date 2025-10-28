Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
28.10.2025
23:39 28.10.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием... РИА Новости, 28.10.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва

Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция
Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.
Адвокат сообщил, что мать и супруга пловца прибыли в Стамбул и планируют ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
"На прошлой неделе мы подали в прокуратуру жалобу с требованием установить, имела ли место халатность при организации заплыва, и возбудить уголовное дело против организаторов заплыва и ответственных чиновников", - сообщил Чакмак.
Ранее Чакмак отмечал, что видеозаписей межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого пропал без вести Свечников, недостаточно.
Национальный олимпийский комитет Турции в курсе планов родственников пропавшего участника соревнований в Босфоре подать иск против организаторов заплыва, сообщил в сентябре РИА Новости пресс-секретарь комитета Мурат Агджа.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
