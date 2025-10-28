https://ria.ru/20251028/svechnikov-2051342887.html
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
2025-10-28T23:39:00+03:00
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.
Адвокат сообщил, что мать и супруга пловца прибыли в Стамбул
и планируют ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
"На прошлой неделе мы подали в прокуратуру жалобу с требованием установить, имела ли место халатность при организации заплыва, и возбудить уголовное дело против организаторов заплыва и ответственных чиновников", - сообщил Чакмак.
Ранее Чакмак отмечал, что видеозаписей межконтинентального заплыва в Босфоре
, в ходе которого пропал без вести Свечников, недостаточно.
Национальный олимпийский комитет Турции
в курсе планов родственников пропавшего участника соревнований в Босфоре подать иск против организаторов заплыва, сообщил в сентябре РИА Новости пресс-секретарь комитета Мурат Агджа.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.