Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой

ТУЛА, 28 окт – РИА Новости. Владимирский областной суд отменил решение суда первой инстанции о замене принудительными работами неотбытой части наказания журналистке Александре Баязитовой, осужденной на пять лет лишения свободы за вымогательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В начале сентября Судогодский районный суд принял решение об удовлетворении ходатайства Баязитовой и замене ей неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В правоохранительных структурах РИА Новости пояснили, что прокуратура основания для смягчения режима журналистке сочла недостаточными. Апелляция на решение Судогодского районного суда поступила во Владимирский облсуд в начале октября, заседание было назначено на вторник.

"Решение суда первой инстанции отменено. То есть, решение о замене принудительными работами отменено. Ей (Баязитовой – ред.) оставлено наказание в виде лишения свободы", - сообщила собеседница агентства.

Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и " Яндекс ", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.