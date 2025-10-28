Рейтинг@Mail.ru
16:58 28.10.2025 (обновлено: 18:20 28.10.2025)
Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой
александра баязитова
владимирский областной суд
владимирская область
москва
владимирская область
москва
ТУЛА, 28 окт – РИА Новости. Владимирский областной суд отменил решение суда первой инстанции о замене принудительными работами неотбытой части наказания журналистке Александре Баязитовой, осужденной на пять лет лишения свободы за вымогательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале сентября Судогодский районный суд принял решение об удовлетворении ходатайства Баязитовой и замене ей неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В правоохранительных структурах РИА Новости пояснили, что прокуратура основания для смягчения режима журналистке сочла недостаточными. Апелляция на решение Судогодского районного суда поступила во Владимирский облсуд в начале октября, заседание было назначено на вторник.
"Решение суда первой инстанции отменено. То есть, решение о замене принудительными работами отменено. Ей (Баязитовой – ред.) оставлено наказание в виде лишения свободы", - сообщила собеседница агентства.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
Александра Баязитова, Владимирский областной суд, Владимирская область, Москва, Telegram, Google
 
 
