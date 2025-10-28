Учащиеся гимназии им. Примакова прошли образовательную стажировку в РЭЦ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Учащиеся 9-х классов гимназии имени Е. М. Примакова прошли образовательную стажировку в Группе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 20 по 24 октября, сообщает центр.

"В ходе стажировки Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру, моделирующую работу экспортного предприятия и раскрывающую ключевые задачи специалистов по внешнеэкономической деятельности, а также организовала профессиональное тестирование "Навигатор профессий в ВЭД", - говорится в сообщении.

Основными целями стажировки были знакомство с деятельностью Группы Российского экспортного центра, повышение осведомленности о возможностях профессионального развития в экспорте и помощь в определении подходящего карьерного направления в будущем. В течение пяти дней школьники знакомились с ключевыми аспектами внешнеэкономической деятельности (ВЭД), узнавали о миссии и функциях Группы РЭЦ, а также получали практические навыки работы в международной торговле.

Наставниками молодых стажеров выступили сотрудники Группы РЭЦ. Они проводили для учеников вводные лекции по каждому из аспектов ВЭД, деловые игры и разборы реальных экспортных кейсов, чтобы помочь участникам глубже понять логику экспортных проектов и специфику международной торговли как сферы деятельности.

В рамках деловой игры Школы экспорта РЭЦ участники рассмотрели ключевые этапы разработки экспортного проекта. Ребята изучили и примерили на себя различные роли в экспортных проектах – от аналитика и логиста до маркетолога и переговорщика. Особое внимание было уделено слаженности и ролевому взаимодействию, условия которого были максимально приближены к реальным.

Помимо деловой игры Школа экспорта РЭЦ организовала профильное тестирование, результаты которого позволили дать ребятам практические рекомендации относительно возможностей для старта карьеры в ВЭД.

"В современном мире с его обилием разнообразных профессий вопрос карьерного профилирования становится головной болью для будущих специалистов еще в школе. Однако сделать выбор, имея в руках только "сухую" теорию из открытых источников, крайне сложно. Нашей задачей в рамках стажировки было дать ученикам возможность "потрогать" экспорт на практике, понять, что международная торговля – это не что-то сложное и далекое, а целый набор интересных, востребованных и престижных профессий, где каждый найдет себе дело по душе", – подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.