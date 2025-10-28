Рейтинг@Mail.ru
ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов - РИА Новости, 28.10.2025
14:56 28.10.2025
ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов
ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов - РИА Новости, 28.10.2025
ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов
Банк России готов разработать сценарий развития событий при снижении ключевой ставки до 3-4%, но не в рамках основных направлений ДКП, заявила глава регулятора... РИА Новости, 28.10.2025
россия
2025
ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов

Набиуллина: ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4%

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России готов разработать сценарий развития событий при снижении ключевой ставки до 3-4%, но не в рамках основных направлений ДКП, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
С соответствующим предложением выступил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на совместном заседании комитетов Госдумы, где во вторник рассматривались основные направления денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
"Мне кажется, что будет полезно сделать еще один прогноз, потому что звучат предложения, их много, по поводу кардинального снижения ключевой ставки. Если бы был прогноз, отталкиваясь от ставки 4% или 3%, мне кажется, это было бы весьма полезно и показательно. Такого прогноза не хватает, потому что нужно понимать и оценивать результаты таких действий", - сказал Жуков.
"В целом очень хорошее предложение показать, что это такое. Только можно мы это прогнозом не будем называть?" - ответила Набиуллина.
"Мы, может быть, сделаем это не в основных направлениях, чтобы это не считывалось как то, что Центральный банк готов к такой политике, а основные направления - это то, как мы будем вести себя в тех или иных обстоятельствах. Мы сделаем это в другой форме, что позволит показать последствия такой политики", - добавила она.
При обсуждении возможных сроков подготовки такого сценария председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков допустил, что эту тему можно обсудить в ноябре при рассмотрении федерального бюджета на следующую трехлетку. Второе чтение проекта бюджета запланировано на 18 ноября.
"Я сейчас опасаюсь дать сроки, но мы, безусловно, можем сделать раньше, чем к следующему году", - сказала Набиуллина. "Давайте мы посмотрим, это все-таки расчеты модельные", - добавила она.
В основных направлениях ДКП на предстоящую трехлетку представлен базовый макроэкономический сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, и три альтернативных - "Дезинфляционный (Выше потенциал)", "Проинфляционный (Выше спрос)" и "Рисковый (Глобальный кризис)".
Базовый сценарий предполагает развитие российской и мировой экономик в рамках текущих трендов и ориентацию экономики России преимущественно на внутренний спрос. В базовом сценарии средняя ключевая ставка регулятора в 2026 году составит 13-15%, в 2027-2028 годах - 7,5-8,5% за год. Годовая инфляция в этом сценарии в 2026 году ожидается на уровне 4-5%, а в 2027-2028 годах - 4%.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 декабря.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала