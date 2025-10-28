Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Понимаю, что бизнесу не просто в этот период, особенно малому, среднему и сильно закредитованному, и призывы снизить ключевую ставку побыстрее, они, конечно, тоже совершенно понятны. Но наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс, и нам пришлось бы уже весь пройденный путь проходить заново", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
"Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки", - добавила глава ЦБ РФ.
По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле.
