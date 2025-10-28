Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки - РИА Новости, 28.10.2025
10:01 28.10.2025
Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки
Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки
Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ключевая ставка
Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки

Набиуллина: скоропалительное снижение ставки перечеркнёт прогресс по инфляции

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Понимаю, что бизнесу не просто в этот период, особенно малому, среднему и сильно закредитованному, и призывы снизить ключевую ставку побыстрее, они, конечно, тоже совершенно понятны. Но наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс, и нам пришлось бы уже весь пройденный путь проходить заново", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
"Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки", - добавила глава ЦБ РФ.
По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле.
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
 
