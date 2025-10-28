Набиуллина рассказала, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки

«

"Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки", - добавила глава ЦБ РФ.