Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины - РИА Новости, 28.10.2025
02:17 28.10.2025
Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины - РИА Новости, 28.10.2025
Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью агентству Блумберг, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, сша, украина, россия, кир стармер, дональд трамп, мария захарова, роснефть, лукойл, великобритания
В мире, США, Украина, Россия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Великобритания
Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины

Стармер считает, что ситуация для Украины улучшилась после новых санкций США

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью агентству Блумберг, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.
"Ситуация улучшилась", - заявил Стармер.
Даг Бургум - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Глава МВД США заявил о якобы важности санкций против России
24 октября, 18:08
Агентство отмечает что Стармер говорил об улучшении ситуации для Украины после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
Вчера, 09:38
 
В миреСШАУкраинаРоссияКир СтармерДональд ТрампМария ЗахароваРоснефтьЛУКОЙЛВеликобритания
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
