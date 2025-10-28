Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами, сообщило министерство внутренней безопасности США.

"Более двух миллионов нелегальных мигрантов покинули США , включая 1,6 миллиона, которые депортировались по собственной инициативе, и более 527 тысячи депортированных", - говорится в пресс-релизе на сайте МВБ США.

Отмечается, что министерство может вскоре установить новые рекорды по депортациям и выслать около 600 тысяч человек к концу первого года текущего президентского срока Трампа

В министерстве напомнили, что США предлагают выплату в тысячу долларов и бесплатный перелет тем, кто желает депортироваться из страны самостоятельно.