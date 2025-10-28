Рейтинг@Mail.ru
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа - РИА Новости, 28.10.2025
21:25 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами,... РИА Новости, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа

Из США с начала второго срока Трампа депортировали более 500 тысяч мигрантов

© Getty Images / Roberto SchmidtАмериканский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами, сообщило министерство внутренней безопасности США.
"Более двух миллионов нелегальных мигрантов покинули США, включая 1,6 миллиона, которые депортировались по собственной инициативе, и более 527 тысячи депортированных", - говорится в пресс-релизе на сайте МВБ США.
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией
3 октября, 02:05
Отмечается, что министерство может вскоре установить новые рекорды по депортациям и выслать около 600 тысяч человек к концу первого года текущего президентского срока Трампа.
В министерстве напомнили, что США предлагают выплату в тысячу долларов и бесплатный перелет тем, кто желает депортироваться из страны самостоятельно.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Гана согласилась принимать депортируемых из США
11 сентября, 02:39
 
