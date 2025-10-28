https://ria.ru/20251028/ssha-2051332484.html
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа - РИА Новости, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:25:00+03:00
2025-10-28T21:25:00+03:00
2025-10-28T21:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050585807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60597c555836cfabbbd625c290b1e3ba.jpg
https://ria.ru/20251003/illinojs-2046071112.html
https://ria.ru/20250911/gana-2041085655.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050585807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d42dab15533d2960736f941330828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
Из США с начала второго срока Трампа депортировали более 500 тысяч мигрантов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами, сообщило министерство внутренней безопасности США.
"Более двух миллионов нелегальных мигрантов покинули США
, включая 1,6 миллиона, которые депортировались по собственной инициативе, и более 527 тысячи депортированных", - говорится в пресс-релизе на сайте МВБ США.
Отмечается, что министерство может вскоре установить новые рекорды по депортациям и выслать около 600 тысяч человек к концу первого года текущего президентского срока Трампа
.
В министерстве напомнили, что США предлагают выплату в тысячу долларов и бесплатный перелет тем, кто желает депортироваться из страны самостоятельно.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.