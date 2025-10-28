Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 28.10.2025 (обновлено: 20:43 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/ssha-2051327942.html
Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины
Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины - РИА Новости, 28.10.2025
Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала акции в поддержку Украины в Вашингтоне, заявив, что пока в США... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:42:00+03:00
2025-10-28T20:43:00+03:00
в мире
сша
украина
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0a8541b00122cb8334f0f1ed252dbf.jpg
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050773774.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2322129b3bdf17b3644eed47d75e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, марджори тейлор грин
В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины

Конгрессвумен Грин на фоне шатдауна раскритиковала акции в поддержку Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала акции в поддержку Украины в Вашингтоне, заявив, что пока в США продолжается шатдаун правительства, от жителей страны требуют денег для Украины.
"Пока ваше правительство закрыто... нескончаемое иностранное лобби из Украины выстроилось в Starbucks в здании Лонгворта и шествует по зданию Рейберна с украинским флагом, конечно же, требуя ваши деньги и наше оружие", - написала Грин в соцсети Х.
Она также сопроводила свой пост фотографиями.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине и контактах с США
26 октября, 19:48
 
В миреСШАУкраинаМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала