Конгрессвумен раскритиковала акции в поддержку Украины

ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала акции в поддержку Украины в Вашингтоне, заявив, что пока в США продолжается шатдаун правительства, от жителей страны требуют денег для Украины.
"Пока ваше правительство закрыто... нескончаемое иностранное лобби из Украины выстроилось в Starbucks в здании Лонгворта и шествует по зданию Рейберна с украинским флагом, конечно же, требуя ваши деньги и наше оружие", - написала Грин в соцсети Х.
Она также сопроводила свой пост фотографиями.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.