Экс-чиновники Минюста США призвали снять обвинения с экс-директора ФБР

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 100 бывших чиновников министерства юстиции США призвали снять обвинения с экс-директора ФБР Джеймса Коми, утверждая, что дело против него является политически мотивированным, сообщает издание Washington Post со ссылкой на документ.

После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".