Экс-чиновники Минюста США призвали снять обвинения с экс-директора ФБР - РИА Новости, 28.10.2025
04:43 28.10.2025
Экс-чиновники Минюста США призвали снять обвинения с экс-директора ФБР
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Джеймс Коми
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 100 бывших чиновников министерства юстиции США призвали снять обвинения с экс-директора ФБР Джеймса Коми, утверждая, что дело против него является политически мотивированным, сообщает издание Washington Post со ссылкой на документ.
Ранее Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию фальсификаций о якобы вмешательстве России в выборы. Газета Washington Post со ссылкой на судебные документы также писала, что Коми призвал суд прекратить разбирательства в отношении него, объяснив их мстительным преследованием со стороны президента США Дональда Трампа.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы
26 сентября, 04:29
"Более 100 бывших чиновников министерства юстиции призвали федерального судью в Вирджинии снять обвинения с бывшего директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что преследование было продиктовано политическими мотивами и не основывалось на правовых стандартах", - говорится в сообщении.
По информации издания, подписанное чиновниками консультативное заключение было представлено судье Майклу Нахманоффу, под председательством которого проходит судебный процесс по делу Коми. Согласно Washington Post, документ подписали бывшие высокопоставленные чиновники минюста США из нескольких республиканских и демократических администраций, включая бывшего генпрокурора США Эрика Холдера и десятки других бывших американских прокуроров.
Коми, возглавлявший ФБР в 2013-2017 годах, был уволен Трампом в начале его первого президентского срока. Изначально Белый дом ссылался на "ошибки" Коми при расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон, однако позднее Трамп признал, что отставка была связана с "российским расследованием".
После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".
Трамп, в свою очередь, назвал Коми "одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась Америка", и приветствовал решение минюста о возбуждении дела.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми
26 сентября, 02:46
 
