США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп
Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.10.2025
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп
