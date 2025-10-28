Рейтинг@Mail.ru
04:21 28.10.2025
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп - РИА Новости, 28.10.2025
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп
Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
япония
сша
дональд трамп
санаэ такаити
Новости
в мире, япония, сша, дональд трамп, санаэ такаити
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Санаэ Такаити
США получили от Японии крупные заказы на военную технику, заявил Трамп

Трамп: США получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
