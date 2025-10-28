Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американский суд перенес предварительное слушание по делу Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, с 30 октября на 16 января.

В конце сентября защита Робинсона попросила суд штата Юта перенести следующее слушание по делу на срок от 30 до 60 дней в свете большого количества новых данных в расследовании, после чего судья одобрил запрос и назначил следующее заседание на 30 октября.

"Защита и обвинение договорились отменить слушание, назначенное на 30 октября... Суд вернется к рассмотрению этого вопроса 16 января 2026 года в 13.00 (22.00 мск), а также 30 января 2026 года в 13.00. Оба слушания пройдут очно, с присутствием мистера Робинсона", - сказал судья Тони Граф во время слушания в понедельник, проходившего удаленно.

Как отметил судья, причина переноса слушания связана с необходимостью выделения дополнительного времени для завершения процедуры досудебного представления доказательств и подачи ходатайств по вопросам: будут ли слушания, которые не связаны с вопросами допустимости тех или иных доказательств, проводиться в виртуальном формате, следует ли ввести общие ограничения на использование камер в зале суда, а также по любым другим возможным вопросам.