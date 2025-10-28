Рейтинг@Mail.ru
Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ssha-2051067902.html
Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка
Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка - РИА Новости, 28.10.2025
Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка
Американский суд перенес предварительное слушание по делу Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, с 30 октября на 16... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T01:39:00+03:00
2025-10-28T01:39:00+03:00
в мире
юта
сша
чарли кирк
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg
https://ria.ru/20251021/smi-2049549323.html
https://ria.ru/20250914/kirk-2041857861.html
юта
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_504fd9b355bba24abfc09ed5c327afbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юта, сша, чарли кирк, дональд трамп
В мире, Юта, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп
Суд перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка

Суд в США перенес предварительное слушание по делу об убийстве Кирка на январь

© Фото опубликовано американскими СМИПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американский суд перенес предварительное слушание по делу Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, с 30 октября на 16 января.
В конце сентября защита Робинсона попросила суд штата Юта перенести следующее слушание по делу на срок от 30 до 60 дней в свете большого количества новых данных в расследовании, после чего судья одобрил запрос и назначил следующее заседание на 30 октября.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка
21 октября, 11:55
"Защита и обвинение договорились отменить слушание, назначенное на 30 октября... Суд вернется к рассмотрению этого вопроса 16 января 2026 года в 13.00 (22.00 мск), а также 30 января 2026 года в 13.00. Оба слушания пройдут очно, с присутствием мистера Робинсона", - сказал судья Тони Граф во время слушания в понедельник, проходившего удаленно.
Как отметил судья, причина переноса слушания связана с необходимостью выделения дополнительного времени для завершения процедуры досудебного представления доказательств и подачи ходатайств по вопросам: будут ли слушания, которые не связаны с вопросами допустимости тех или иных доказательств, проводиться в виртуальном формате, следует ли ввести общие ограничения на использование камер в зале суда, а также по любым другим возможным вопросам.
Сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину
14 сентября, 16:13
 
В миреЮтаСШАЧарли КиркДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала