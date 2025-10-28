МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВС РФ отбили три контратаки окруженных подразделений ВСУ в ДНР и Харьковской области. Украинские войска потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины за сутки, сообщило Минобороны РФ.

Украинские войска за сутки потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины , военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ВСУ дважды попытались разорвать окружение со стороны Нечволодовки

Украинские войска дважды предприняли попытку деблокирования окруженной группировки со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области , сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ

Пресечена попытка ВСУ провести контратаку на бронетехнике со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике для деблокирования окруженной группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ПВО сбила 17 украинских БПЛА над Россией за ночь

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска

Подразделения российской 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

ВС РФ зачистили от боевиков ВСУ 40 зданий в Петропавловке

Подразделения группировки войск "Запад" зачистили от украинских боевиков 40 зданий в Петропавловке в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожают окруженные группы ВСУ в Красноармейске

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ выдавили ВСУ с позиций в районе шахты 5/6

Штурмовики группировки "Центр", продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, сообщило Минобороны РФ.

Глобальный конфликт

Реджепа Тайипа Эрдогана. Подвижек в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции

Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров, сообщило пресс-бюро СВР России.

Наёмники-киноманы

Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с позывным "Яга".

По его словам, иностранных наемников можно отличить по их манере общения и характерным позывным. "Позывные, как правило, берут из фильмов - "Браун", "Браво", "Альфа", "Чарли". У европейцев - свои, более жесткие, звучные позывные", - пояснил старшина.

Английская привычка

Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали боевиков ВСУ - часть из них была застигнута за чаепитием и так ничего и не поняла, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Баха".

