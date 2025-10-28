Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 октября: ВСУ потеряли 1420 военных и 23 бронемашины - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051321252.html
Спецоперация, 28 октября: ВСУ потеряли 1420 военных и 23 бронемашины
Спецоперация, 28 октября: ВСУ потеряли 1420 военных и 23 бронемашины - РИА Новости, 28.10.2025
Спецоперация, 28 октября: ВСУ потеряли 1420 военных и 23 бронемашины
ВС РФ отбили три контратаки окруженных подразделений ВСУ в ДНР и Харьковской области. Украинские войска потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины за... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:48:00+03:00
2025-10-28T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
йенс столтенберг
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_0:42:3118:1796_1920x0_80_0_0_80d755ad4f103560cfcddbbbfb5329dd.jpg
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
https://ria.ru/20251028/karty-2051248339.html
https://ria.ru/20251028/zelenskij-2051191866.html
https://ria.ru/20251028/zelenskiy-2051239260.html
https://ria.ru/20251028/naemnik-2051269286.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, харьковская область, йенс столтенберг, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)

Спецоперация, 28 октября: ВСУ потеряли 1420 военных и 23 бронемашины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВС РФ отбили три контратаки окруженных подразделений ВСУ в ДНР и Харьковской области. Украинские войска потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины за сутки, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1420 военных и 23 бронемашины

Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
Украинские войска за сутки потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ВСУ дважды попытались разорвать окружение со стороны Нечволодовки

Украинские войска дважды предприняли попытку деблокирования окруженной группировки со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт
Вчера, 16:48

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ

Пресечена попытка ВСУ провести контратаку на бронетехнике со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике для деблокирования окруженной группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ПВО сбила 17 украинских БПЛА над Россией за ночь

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Ленинградской области, три – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, три – над территорией Псковской области, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Новгородской области, один – над территорией Орловской области, один – над территорией Тверской области и один – над территорией Тульской области.

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска

Подразделения российской 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Зеленский хочет получить от партнеров 250 самолетов
Вчера, 14:12

ВС РФ зачистили от боевиков ВСУ 40 зданий в Петропавловке

Подразделения группировки войск "Запад" зачистили от украинских боевиков 40 зданий в Петропавловке в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожают окруженные группы ВСУ в Красноармейске

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ выдавили ВСУ с позиций в районе шахты 5/6

Штурмовики группировки "Центр", продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, сообщило Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Пора остановиться". Новое заявление Зеленского разозлило французов
Вчера, 16:32

Глобальный конфликт

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал "умоляющему" о помощи альянса Владимиру Зеленскому из-за опасений вовлечения НАТО в конфликт.
Подвижек в вопросе возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров, сообщило пресс-бюро СВР России.

Наёмники-киноманы

Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с позывным "Яга".
По его словам, иностранных наемников можно отличить по их манере общения и характерным позывным. "Позывные, как правило, берут из фильмов - "Браун", "Браво", "Альфа", "Чарли". У европейцев - свои, более жесткие, звучные позывные", - пояснил старшина.
Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В России объявили в розыск наемника из Грузии, воюющего на стороне ВСУ
Вчера, 17:37

Английская привычка

Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали боевиков ВСУ - часть из них была застигнута за чаепитием и так ничего и не поняла, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Баха".

Как на полтической арене

Иностранные наемники, действующие на стороне украинских войск, выполняют функции заградительных подразделений и не дают недавно мобилизованным украинцам покинуть позиции на константиновском участке фронта в ДНР, рассказал РИА Новости командир батальона Южного военного округа с позывным "Красноярск".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала