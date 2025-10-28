Российский разведчик рассказал, что идет по местам боев своих прадедов

МОСКВА, 28 окт- РИА Новости. Разведчик "Южной" группировки российских войск с позывным "Контур" рассказал РИА Новости, что, освобождая Донбасс, он идет по местам боев своих прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По словам разведчика, участие в специальной военной операции для него является продолжением пути прадедов, сражавшихся здесь с нацистами более 80 лет назад.

"Для меня это своего рода место силы, больше 80 лет назад происходили ожесточённые бои с фашистскими захватчиками, возможно, мои прадеды проходили именно здесь, и сейчас я повторяю их путь. Путь Победы", - сказал боец.

Он пояснил, что участие в спецоперации для него важно так же, как для его предков была важна защита родной земли во время Великой Отечественной войны.