06:39 28.10.2025
Российский разведчик рассказал, что идет по местам боев своих прадедов
Российский разведчик рассказал, что идет по местам боев своих прадедов
безопасность
донбасс
Безопасность, Донбасс
МОСКВА, 28 окт- РИА Новости. Разведчик "Южной" группировки российских войск с позывным "Контур" рассказал РИА Новости, что, освобождая Донбасс, он идет по местам боев своих прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По словам разведчика, участие в специальной военной операции для него является продолжением пути прадедов, сражавшихся здесь с нацистами более 80 лет назад.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
27 октября, 21:27
"Для меня это своего рода место силы, больше 80 лет назад происходили ожесточённые бои с фашистскими захватчиками, возможно, мои прадеды проходили именно здесь, и сейчас я повторяю их путь. Путь Победы", - сказал боец.
Он пояснил, что участие в спецоперации для него важно так же, как для его предков была важна защита родной земли во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время подразделения группировки "Южная" ведут бои на тех же участках, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои по освобождению Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на Северском направлении фронта.
