Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием - РИА Новости, 28.10.2025
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект... РИА Новости, 28.10.2025
запорожская область
2025
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали боевиков ВСУ - часть из них была застигнута за чаепитием и так ничего и не поняла, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Баха".
"Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай - буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них", - рассказал "Баха."
По его словам, у противника была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей.
"Там целая сеть у них опорных пунктов была, сеть блиндажей. Зашли в первый - там двое пили чай, их отработали. Тихо прошли дальше. Дело было рано утром - противник спал. Кого-то взяли в плен, кто-то не захотел сдаваться", - добавил командир.
Минобороны России
сообщило об освобождении Новониколаевки в Запорожской области
27 октября.