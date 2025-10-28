Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали боевиков ВСУ - часть из них была застигнута за чаепитием и так ничего и не поняла, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Баха".

"Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай - буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них", - рассказал "Баха."

По его словам, у противника была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей.