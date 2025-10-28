Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 28.10.2025
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект...
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием

Российские военные в Новониколаевке ликвидировали боевиков ВСУ во время чаепития

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали боевиков ВСУ - часть из них была застигнута за чаепитием и так ничего и не поняла, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Баха".
"Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай - буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них", - рассказал "Баха."
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
По его словам, у противника была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей.
"Там целая сеть у них опорных пунктов была, сеть блиндажей. Зашли в первый - там двое пили чай, их отработали. Тихо прошли дальше. Дело было рано утром - противник спал. Кого-то взяли в плен, кто-то не захотел сдаваться", - добавил командир.
Минобороны России сообщило об освобождении Новониколаевки в Запорожской области 27 октября.
