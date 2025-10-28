Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Красного Лимана ДНР было выявлено перемещение бронетехники ВСУ при попытке провести ротацию боевиков на передовых позициях, а также робототехнический комплекс, осуществляющий подвоз припасов боевикам", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об ударе по ВСУ.
"Разведчики оперативно направили на вражеские цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронемашину и роботизированную платформу в движении и точным попаданием вывели их из строя, тем самым сорвав планы боевиков ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
