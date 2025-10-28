Рейтинг@Mail.ru
Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051079823.html
Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР
Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.10.2025
Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, рассказали в МО... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:33:00+03:00
2025-10-28T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_5b6330d445c2be3eea6980c74e6b35f0.jpg
https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2051050598.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_425:0:2969:1908_1920x0_80_0_0_7e7d98ecb7509df1c384a6c6a6b0da85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красный лиман, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР

ВС России сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Красного Лимана ДНР было выявлено перемещение бронетехники ВСУ при попытке провести ротацию боевиков на передовых позициях, а также робототехнический комплекс, осуществляющий подвоз припасов боевикам", - рассказали в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об ударе по ВСУ.
"Разведчики оперативно направили на вражеские цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронемашину и роботизированную платформу в движении и точным попаданием вывели их из строя, тем самым сорвав планы боевиков ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала