Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, рассказали в МО РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Красного Лимана ДНР было выявлено перемещение бронетехники ВСУ при попытке провести ротацию боевиков на передовых позициях, а также робототехнический комплекс, осуществляющий подвоз припасов боевикам", - рассказали в МО РФ

Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об ударе по ВСУ.