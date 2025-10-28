Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о тактике, чтобы не попасть в ловушки ВСУ в лесах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 28.10.2025
Российский боец рассказал о тактике, чтобы не попасть в ловушки ВСУ в лесах
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
2025
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ выжигали в лесополосах прогалины и пытались поймать в них российских военнослужащих, которые шли освобождать Новониколаевку в Запорожской области, однако бойцы РФ нашли способ справиться с этой тактикой, сообщил командир группы группировки войск "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области бойцами группировки "Восток" Минобороны РФ сообщило накануне.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ
8 марта, 05:08
8 марта, 05:08
"Специально выжигают термином лесополки, чтобы были прогалины и в этих прогалинах нас ловить", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По словам бойца, его группе приходилось из-за этого несколько раз перестраивать маршрут, а также несколько раз проводить рекогносцировку.
ВСУ используют мирных жителей как живой щит, ставят артиллерийские орудия перед жилыми домами, рассказал командир группы. Обнаружив такие действия противника, группа российских военнослужащих вновь меняла тактику - они разбивались на более мелкие группы и точечным огнём уничтожали ВСУ.
"Мы же не звери", - отметил боец.
