Российский боец рассказал о тактике, чтобы не попасть в ловушки ВСУ в лесах
ВСУ выжигали в лесополосах прогалины и пытались поймать в них российских военнослужащих, которые шли освобождать Новониколаевку в Запорожской области, однако... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ выжигали в лесополосах прогалины и пытались поймать в них российских военнослужащих, которые шли освобождать Новониколаевку в Запорожской области, однако бойцы РФ нашли способ справиться с этой тактикой, сообщил командир группы группировки войск "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области
бойцами группировки "Восток" Минобороны РФ сообщило накануне.
"Специально выжигают термином лесополки, чтобы были прогалины и в этих прогалинах нас ловить", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По словам бойца, его группе приходилось из-за этого несколько раз перестраивать маршрут, а также несколько раз проводить рекогносцировку.
ВСУ
используют мирных жителей как живой щит, ставят артиллерийские орудия перед жилыми домами, рассказал командир группы. Обнаружив такие действия противника, группа российских военнослужащих вновь меняла тактику - они разбивались на более мелкие группы и точечным огнём уничтожали ВСУ.
"Мы же не звери", - отметил боец.