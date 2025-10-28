Российский боец рассказал о тактике, чтобы не попасть в ловушки ВСУ в лесах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ выжигали в лесополосах прогалины и пытались поймать в них российских военнослужащих, которые шли освобождать Новониколаевку в Запорожской области, однако бойцы РФ нашли способ справиться с этой тактикой, сообщил командир группы группировки войск "Восток".

Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области бойцами группировки "Восток" Минобороны РФ сообщило накануне.

"Специально выжигают термином лесополки, чтобы были прогалины и в этих прогалинах нас ловить", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По словам бойца, его группе приходилось из-за этого несколько раз перестраивать маршрут, а также несколько раз проводить рекогносцировку.

ВСУ используют мирных жителей как живой щит, ставят артиллерийские орудия перед жилыми домами, рассказал командир группы. Обнаружив такие действия противника, группа российских военнослужащих вновь меняла тактику - они разбивались на более мелкие группы и точечным огнём уничтожали ВСУ.