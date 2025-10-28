Рейтинг@Mail.ru
Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051071657.html
Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ
Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ
Бойцы ВС РФ провели операцию по перехвату переговоров командования ВСУ во время оборонительных действий украинской армии, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:51:00+03:00
2025-10-28T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050376828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ

ВС России перехватили радиопереговоры командования ВСУ во время обороны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Бойцы ВС РФ провели операцию по перехвату переговоров командования ВСУ во время оборонительных действий украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным "Кава" выполняет боевых задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений", - сказал собеседник агентства.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Физически невозможно". На Западе сделали откровенное заявление о России
24 октября, 14:47
По его словам, "Кава" в ходе ведения оборонительных действий докладывал военнослужащему о том, что штурмовики ВС РФ оперативно произвели зачистку позиций украинских сил.
Он добавил, что командование ВСУ призывало своих солдат не покидать оборонительные позиции, несмотря на успешных действия армии РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала