Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ

ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Бойцы ВС РФ провели операцию по перехвату переговоров командования ВСУ во время оборонительных действий украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, "Кава" в ходе ведения оборонительных действий докладывал военнослужащему о том, что штурмовики ВС РФ оперативно произвели зачистку позиций украинских сил.