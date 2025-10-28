Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ

ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Бойцы ВС РФ провели операцию по перехвату переговоров командования ВСУ во время оборонительных действий украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным "Кава" выполняет боевых задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Кава" в ходе ведения оборонительных действий докладывал военнослужащему о том, что штурмовики ВС РФ оперативно произвели зачистку позиций украинских сил.
Он добавил, что командование ВСУ призывало своих солдат не покидать оборонительные позиции, несмотря на успешных действия армии РФ.
