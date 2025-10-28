Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта
01:56 28.10.2025
ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта
ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта в Донбассе, российским военным приходится самим их эвакуировать после освобождения позиций
ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта

ВС России эвакуируют тела брошенных ВСУ солдат на Северском участке фронта

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта в Донбассе, российским военным приходится самим их эвакуировать после освобождения позиций, сообщил РИА Новости разведчик "Южной" группировки российских войск с позывным "Контур".
"На этом участке массовая ликвидация была... с эвакуацией у них здесь было тяжко, а вот - следы от тел, группа эвакуации (российских военных - ред.) забрала, то есть на этом клочке лежало четыре человека, и их никто не забрал", - сказал "Контур".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
По его словам, тела погибших украинских военных эвакуационные группы российской группировки войск "Южная" начинают выносить с поля боя сразу после освобождения позиций.
"Как обстановка позволяет противника откинуть дальше от освобожденных позиций, наши ребята начинают выносить украинские тела в тыловую часть", - пояснил разведчик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
