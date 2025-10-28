МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ бросили тела своих солдат на Северском участке фронта в Донбассе, российским военным приходится самим их эвакуировать после освобождения позиций, сообщил РИА Новости разведчик "Южной" группировки российских войск с позывным "Контур".

"На этом участке массовая ликвидация была... с эвакуацией у них здесь было тяжко, а вот - следы от тел, группа эвакуации (российских военных - ред.) забрала, то есть на этом клочке лежало четыре человека, и их никто не забрал", - сказал "Контур".