Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ в ходе специальной военной операции активно применяет новые тактические приемы и технические разработки, сообщил начальник этого рода войск Юрий Борисиков.

День армейской авиации отмечается в России 28 октября.

"Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов", - приводит слова Борисикова Минобороны РФ.