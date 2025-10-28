Рейтинг@Mail.ru
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО - РИА Новости, 28.10.2025
00:17 28.10.2025
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО - РИА Новости, 28.10.2025
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО
Армейская авиация ВКС РФ в ходе специальной военной операции активно применяет новые тактические приемы и технические разработки, сообщил начальник этого рода... РИА Новости, 28.10.2025
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО

Борисиков: авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы и разработки

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ в ходе специальной военной операции активно применяет новые тактические приемы и технические разработки, сообщил начальник этого рода войск Юрий Борисиков.
День армейской авиации отмечается в России 28 октября.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Попытки провалились". На Западе сделали заявление о ситуации в зоне СВО
24 октября, 12:00
"Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов", - приводит слова Борисикова Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что экипажи применяют современные авиационные средства поражения - легкую многоцелевую управляемую ракету, противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", "Хризантема", а также авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" "Игла-С" и "Верба", которые обеспечивают поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
