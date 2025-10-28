https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051062124.html
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ в ходе специальной военной операции активно применяет новые тактические приемы и технические разработки, сообщил начальник этого рода войск Юрий Борисиков.
День армейской авиации отмечается в России
28 октября.
"Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов", - приводит слова Борисикова Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что экипажи применяют современные авиационные средства поражения - легкую многоцелевую управляемую ракету, противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", "Хризантема", а также авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" "Игла-С" и "Верба", которые обеспечивают поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника.