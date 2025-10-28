Все народы России встали в единый строй участников СВО, заявил Шойгу

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Все народы России встали в единый строй участников специальной военной операции, в окопах они на разных языках молятся об общей победе, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье на сайте Все народы России встали в единый строй участников специальной военной операции, в окопах они на разных языках молятся об общей победе, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье на сайте aif.ru

"Сегодня это (то, что основой российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей - ред.) наглядно подтверждают представители многих национальностей России , удостоенные высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России", - говорится в статье Шойгу

"Боевые действия - это серьезное испытание для нашего народа, которое только сильнее сплотило нас. В окопах, в зоне боевых действий бойцы молятся на разных языках об общей победе. Поэтому противник, независимо от национальности, считает нас всех русскими солдатами", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что россияне все вместе гордятся героями, вместе поддерживают бойцов. Все больше людей, по его словам, присоединяется к волонтерскому движению, которое оказывает помощь воинам и их семьям в тылу.

Такое единство действий и помыслов миллионов людей делает Россию сильнее, считает Шойгу. Он обратил внимание, что сплоченность россиян стала более крепкой и надежной, а ответственность за Россию и ее будущее - осознаннее и глубже.