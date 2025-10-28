https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051061272.html
Все народы России встали в единый строй участников СВО, заявил Шойгу
Все народы России встали в единый строй участников СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.10.2025
Все народы России встали в единый строй участников СВО, заявил Шойгу
Все народы России встали в единый строй участников специальной военной операции, в окопах они на разных языках молятся об общей победе, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.10.2025
Все народы России встали в единый строй участников СВО, заявил Шойгу
Шойгу: участники СВО на разных языках молятся об общей победе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Все народы России встали в единый строй участников специальной военной операции, в окопах они на разных языках молятся об общей победе, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье на сайте aif.ru
.
"Сегодня это (то, что основой российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей - ред.) наглядно подтверждают представители многих национальностей России
, удостоенные высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России", - говорится в статье Шойгу
.
"Боевые действия - это серьезное испытание для нашего народа, которое только сильнее сплотило нас. В окопах, в зоне боевых действий бойцы молятся на разных языках об общей победе. Поэтому противник, независимо от национальности, считает нас всех русскими солдатами", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что россияне все вместе гордятся героями, вместе поддерживают бойцов. Все больше людей, по его словам, присоединяется к волонтерскому движению, которое оказывает помощь воинам и их семьям в тылу.
Такое единство действий и помыслов миллионов людей делает Россию сильнее, считает Шойгу. Он обратил внимание, что сплоченность россиян стала более крепкой и надежной, а ответственность за Россию и ее будущее - осознаннее и глубже.
"Каждый россиянин понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. От нашего единства зависят судьба и будущее России. И все это чувствуют и понимают - и умом, и сердцем, и душой", - отметил секретарь Совбеза РФ.