ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Спартака" шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У ЦСКА отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).

Счет в серии очных противостояний между клубами в нынешнем сезоне стал 2-0 в пользу "красно-белых". "Спартак" вышел на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. ЦСКА, прервавший свою четырехматчевую победную серию, идет на восьмой строчке с 22 баллами.