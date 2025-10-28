Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:05 28.10.2025 (обновлено: 23:02 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/spartak-2051335791.html
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ
Московский ЦСКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T22:05:00+03:00
2025-10-28T23:02:00+03:00
хоккей
михаил мальцев
адам ружичка
даниэл спронг
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
цска
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051336301_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_59e304b8565c559b198d4777975ab1d9.jpg
/20251028/khokkey-2051333336.html
михаил мальцев, адам ружичка, даниэл спронг, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), цска, спорт
Хоккей, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Даниэл Спронг, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), ЦСКА, Спорт
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ

ЦСКА проиграл "Спартаку" и прервал серию из четырех побед в КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Спартака" шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У ЦСКА отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 2
ЦСКА
04:19 • Нэйтан Тодд
(Джоуи Кин, Михаил Мальцев)
16:42 • Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Джоуи Кин)
59:20 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
11:22 • Прохор Полтапов
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
27:10 • Даниэл Спронг
(Максим Соркин, Николай Коваленко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии очных противостояний между клубами в нынешнем сезоне стал 2-0 в пользу "красно-белых". "Спартак" вышел на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. ЦСКА, прервавший свою четырехматчевую победную серию, идет на восьмой строчке с 22 баллами.
В следующем матче ЦСКА 1 ноября на выезде сыграет против московского "Динамо", "Спартак" днем позднее в гостях встретится с "Сочи".
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" в матче КХЛ
28 октября, 21:36
 
ХоккейМихаил МальцевАдам РужичкаДаниэл СпронгКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ЦСКАСпорт
 
Матч-центр
 
