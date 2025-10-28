https://ria.ru/20251028/spartak-2051335791.html
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ
Московский ЦСКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T22:05:00+03:00
2025-10-28T22:05:00+03:00
2025-10-28T23:02:00+03:00
хоккей
михаил мальцев
адам ружичка
даниэл спронг
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
цска
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051336301_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_59e304b8565c559b198d4777975ab1d9.jpg
/20251028/khokkey-2051333336.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051336301_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_208d013dfdfb6af2488ca96c8435d422.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мальцев, адам ружичка, даниэл спронг, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), цска, спорт
Хоккей, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Даниэл Спронг, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), ЦСКА, Спорт
ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив "Спартаку" в КХЛ
ЦСКА проиграл "Спартаку" и прервал серию из четырех побед в КХЛ
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Спартака" шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У ЦСКА отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).
Счет в серии очных противостояний между клубами в нынешнем сезоне стал 2-0 в пользу "красно-белых". "Спартак" вышел на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. ЦСКА, прервавший свою четырехматчевую победную серию, идет на восьмой строчке с 22 баллами.
В следующем матче ЦСКА 1 ноября на выезде сыграет против московского "Динамо", "Спартак" днем позднее в гостях встретится с "Сочи".